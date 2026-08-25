В Кремле объяснили указ о безопасности объектов критической инфраструктуры

Предприятия сталкиваются с угрозами атак беспилотников, а их собственники не всегда уделяют должное внимание защите объектов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

Так он прокомментировал подписанный президентом указ о мерах безопасности критической инфраструктуры. На вопрос о возможном усилении этих мер на предприятиях Песков ответил утвердительно.

«Безусловно, планируется усилить. Мы сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении и критической инфраструктуры, и объектов, которые имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны», — сказал пресс-секретарь президента.

Как отметил первый вице-премьер Денис Мантуров, указ президента не предполагает национализации предприятий. Он лишь предполагает защиту государства в случае угрозы.