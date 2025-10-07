В Кремле не слышали о планировавшейся встрече Путина и Зеленского

Пескову не известно о якобы планировавшейся в 2022-м встрече Путина и Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что ему ничего не известно о якобы планировавшейся в 2022 году встрече президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского по итогам переговоров делегаций стран в Стамбуле. Его слова привело РИА «Новости» .

«Мне, честно говоря, не известно о том, что планировалась встреча», — заявил Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на слова бывшего советника президента Украины Алексея Арестовича. В беседе с журналисткой Ксенией Собчак он указал, что в 2022 году якобы планировалась личная встреча Путина и Зеленского по итогам стамбульских переговоров.

Ранее Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского не готовится. Он объяснял, что сами по себе контакты на высшем уровне — не самоцель, они не способны решить столь сложную и комплексную проблему.