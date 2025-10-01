Песков раскрыл, после чего может произойти встреча Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не готовится. Представителя Кремля процитировало РИА «Новости» .

«Сами по себе контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, ибо они никак не помогут решить такую комплексную и сложную проблему», — заявил пресс-секретарь.

По его словам, для встречи президентов необходима работа переговорщиков, однако процесс на экспертном уровне сейчас приостановлен. Он добавил, что именно экспертные консультации могут подготовить контакты лидеров.

Песков заявил, что возможности двигаться вперед в переговорах нет, так как украинская сторона «не спешит продолжать стамбульский процесс, не отвечает на проекты документов и предложения о создании рабочих групп».

Накануне президент США Дональд Трамп, выступая на базе морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния), заявил, что именно демонстрация силы должна стать основой для будущего мирного урегулирования — в том числе между Путиным и Владимиром Зеленским, которых глава Белого дома вновь предложил собрать за одним столом переговоров.