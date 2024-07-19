В Кремле назвали коротким личный разговор Путина и Карлсона

Президент России Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон после интервью действительно переговорили лично, но достаточно недолго. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга.

«Общение после интервью было достаточно непродолжительным, это единственное, что я могу сказать», — сказал он в беседе с журналистами.

Заявления Карлсона о том, что Путина нельзя назвать демократом, Песков назвал личным мнением.

Сам Карлсон в интервью The Wall Street Journal рассказал о личном разговоре с президентом России после интервью. Журналист заметил, что беседа шла без камер и в отсутствии телохранителей.

По его словам, Путин в разговоре упомянул свою обеспокоенность в том, что конфликт на Украине может перейти в ядерное противостояние. Карлсон также упомянул сожаление, которые выразил российский лидер насчет отсутствия контактов с президентом США Джо Байденом с февраля 2022 года.