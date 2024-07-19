Такер Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным

Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным об Украине после интервью в феврале

Американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом России Владимиром Путиным в феврале 2024 года провел с ним личный разговор без камер. Об этом он рассказал газете The Wall Street Journal .

«Карлсон сказал, что после отключения камер он переговорил с Путиным наедине, без телохранителей и съемочной группы», — отметили авторы материала.

Карлсон утверждает, что Путин признался в обеспокоенности вероятности перехода конфликта на Украине в ядерное противостояние. Также российский лидер якобы выразил сожаление, что не общался с президентом США Джо Байденом с февраля 2022 года, а также заявил о некоторых членах Белого дома с украинскими корнями, которые препятствуют мирным усилиям.

Карлсон в феврале посетил Москву и взял двухчасовое интервью у Путина, большая часть которого была посвящена конфликту на Украине.