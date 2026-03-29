Песков заявил о планах России по сотрудничеству со странами Персидского залива

Россия хотела бы и дальше развивать двустороннее сотрудничество со странами Персидского залива. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС .

«Саудовская Аравия, другие государства Персидского залива являются нашими добрыми партнерами, нашими добрыми друзьями <…> и странами, с которыми мы хотим развивать двустороннее сотрудничество», — сказал Песков.

Он добавил, что Москва продолжит работу в этом направлении и очень дорожит отношениями с государствами региона.

Ранее Песков заявил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке Россия еще не приняла решения о вступлении в созданный по инициативе президента США Дональда Трампа так называемый Совет мира.