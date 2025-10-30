В Кемеровской области будут наказывать за склонение женщин к аборту

В Кемеровской области ввели запрет на склонение женщин к аборту

В Кемеровской области ввели запрет на склонение женщин к прерыванию беременности. Документ подписал губернатор Илья Середюк, закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

«На территории Кемеровской области — Кузбасса запрещено склонение беременных женщин к искусственному прерыванию беременности», — процитировал ТАСС фрагмент из текста закона.

Также там сказано, что под склонением к аборту подразумевается уговоры, просьбы, предложения, подкупы, обман, требования и убеждения от лиц, которые не относятся к семье будущей матери.

При этом склонением к прерыванию беременности не считается информирование врачом и наличие медицинских или социальных показаний для аборта.

Нарушителей запрета привлекут к административной ответственности в соответствии с региональным законом «Об административных правонарушениях в Кемеровской области».

Ранее благотворительный фонд «Женщины за жизнь» призвал ввести в России административное наказание за склонение женщины к прерыванию беременности. Речь идет о штрафах граждан на сумму 50-100 тысяч рублей, а должностных лиц — 100-300 тысяч рублей.