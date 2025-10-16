В России предложили ввести штрафы на сотни тысяч рублей за склонение к аборту

Благотворительный фонд «Женщины за жизнь» призвал ввести административное наказание за склонение беременной женщины к аборту. Об этом сообщили «Ведомости» .

Общественники предложили штрафовать граждан на сумму 50-100 тысяч рублей, а должностные лица — на 100-300 тысяч рублей. Проект также предполагает отдельные штрафы за склонение несовершеннолетних к прерыванию беременности, в отношении двух или более лиц, в публичных выступлениях и публикуемых произведениях, СМИ и в интернете, а также за давление работодателя на женщину.

Поправки планируют внести в статью «Искусственное прерывание беременности».

«Для граждан штраф составит от 100 000 до 200 000 рублей, для должностных лиц — от 100 000 до 500 000 рублей, а для юрлиц — от 500 000 до 800 000 рублей», — подчеркнуло издание.

Отдельно в проекте прописали наказание для иностранцев и лиц без гражданства. Если они будут склонять женщин к аборту, их могут выдворить из страны или арестовать на 15 суток.

Ранее екатеринбургский священник Михаил Попов призвал не запрещать искусственное прерывание беременности. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов отметил, что РПЦ приравнивает аборт без медицинских показаний к убийству.