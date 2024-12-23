«В январе будут». В Кремле заявили о зарубежных поездках Путина в ближайшем будущем

Песков сообщил, что Путин планирует зарубежные поездки в январе

В январе следующего года Владимир Путин планирует посетить зарубежные страны. Об этом рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В январе будут», — сказал он в ответ на вопрос о ближайших зарубежных поездках президента.

Куда именно планируются визиты, пока неизвестно. Песков уточнил, что об этом сообщит позже.

В последний раз президент России был в Казахстане в конце ноября. Он принял участие в саммите ОДКБ.

В середине декабря в Ново-Огареве прошла встреча Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Подробностей беседы лидеров двух стран не приводили.