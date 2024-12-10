В ЯНАО родившим до 30 лет женщинам выплатят по три миллиона рублей
В Ямало-Ненецком автономном округе с 2025 года введут новую меру поддержки для семей с детьми — родившим до 30 лет первенца женщинам выплатят три миллиона рублей в рамках жилищной программы «Молодая семья». Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии с жителями региона, его процитировало РИА «Новости».
«Есть определенные критерии для участия [в программе]. В первую очередь это нуждаемость в жилье. Здесь важно не путать с материнским капиталом, который дается автоматически», — сказал он.
По словам главы региона, если любой ребенок родился у женщины до 36 лет, то ей положен жилищный капитал на один миллион рублей.
Эта сумма удваивается при рождении двойняшек и тройняшек. Капитал можно потратить на погашение уже имеющейся ипотеки или на первый взнос по программам льготного ипотечного кредитования с государственной поддержкой.
Ранее председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала меры по созданию детских садов при вузах.
Она призвала как можно быстрее принять меры по этому вопросу — много студентов и молодых аспирантов уже создали семьи, их маленькие дети могли бы быть под присмотром у специальных нянь в студенческих общежитиях.