Депутат Останина назвала востребованными меры по созданию детсадов при вузах

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала инициативу о создании детских садов при вузах. Подобные меры крайне востребованы, отметила депутат в беседе с « Москвой 24 ».

По ее словам, правительство уже направило 41 региону средства на реализацию идеи. Речь идет о субъектах с низким показателем рождаемости.

«Особенно для малышей детский садик нужен, поскольку аспиранты молодые создают семьи. Да и у студентов, если они, условно, родили на младших курсах, то уже ребенок после трех лет придет в детский сад», — высказалась парламентарий.

Останина также призвала как можно быстрее принять меры по организации ясельных комнат с социальными нянями в студенческих общежитиях.