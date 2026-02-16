В Госдуму внесли законопроект о защите природных заказников от застройки

В России предложили защищать природные заказники от застройки. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов вместе коллегой Анатолием Грешневиковым. Документ есть в распоряжении 360.ru.

«Мы все чаще видим попытки в угоду бизнес-интересам пробить брешь в природоохранном законодательстве. Позиция нашей фракции: его нужно не ослаблять, а усиливать», — сказал Миронов.

По его словам, необходимо расширить перечень объектов, которые нуждаются в дополнительной защите. Сейчас охранные зоны создают вокруг заповедников, национальных и природных парков, а также памятников природы. Заказники в этот список пока не входят.

«При этом заказники также играют важную роль в восстановлении экосистемы, различных видов животных, растений. Необходимо защитить их от размещения рядом опасных производств и других коммерческих объектов», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что «Справедливая Россия» голосовала против закона о рубках на Байкале и не поддерживает поправки об освоении особо охраняемых природных территорий.

Ранее Миронов обратился в Совбез России из-за замедления Telegram. Он отметил, что это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе, потому что может угрожать безопасности граждан.