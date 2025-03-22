В Госдуму внесли законопроект о проезде транспорта в водоохранных зонах

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проезд автотранспорта в водоохранных зонах при строительстве кемпингов и гостиниц. Документы разместили в электронной базе Государственной думы.

Цель этого законопроекта — упрощение доставки необходимого оборудования и инвентаря на период возведения кемпингов, модульных гостиниц и других средств размещения без строительства постоянных дорог.

К созданию законопроекта депутатов подтолкнули жалобы предпринимателей в туристической сфере. По их словам, строительство туробъектов сопряжено с трудностями в связи с отсутствием дорог с твердым покрытием, по которым разрешено движение.

В таких случаях законопроект предлагает строить дороги, которые исключают попадание загрязняющих веществ в водные объекты. Авторы документа подчеркнули, что строительство в таких зонах будут допускать при условии приведения территории в изначальное состояние с полным демонтажем всех дорожных конструкций.

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