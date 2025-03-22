22 марта 2025 16:57 Час Земли: как одна идея объединила миллионы людей Эколог Фролов объяснил, почему важно участвовать в акции Час Земли 2025 0 0 0 Фото: NASA Earth/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Общество

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Каждый год миллионы людей по всей планете на час выключают свет, чтобы напомнить себе и другим о важности заботы о природе. В 2025 году акция «Час Земли» снова пройдет в России и других странах 22 марта, став символом единства в борьбе за сохранение окружающей среды. Как появилось экодвижение и как к нему присоединиться — в материале 360.ru.

Что такое Час Земли и как появилась акция Час Земли — ежегодная международная экологическая акция, инициатором которой выступил Всемирный фонд дикой природы (WWF). Впервые она прошла в 2007 году в Сиднее, Австралия. Тогда более двух миллионов жителей города на час выключили свет в своих домах и офисах, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Интересно Идея акции проста: на один час — с 20:30 до 21:30 по местному времени — участники добровольно отключают электричество, символизируя свою готовность беречь ресурсы планеты. Идея акции проста: на один час — с 20:30 до 21:30 по местному времени — участники добровольно отключают электричество, символизируя свою готовность беречь ресурсы планеты.

С тех пор Час Земли превратился в глобальное движение, которое охватывает более 190 стран и сотни миллионов людей.

Фото: Jesus Merida/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как проходит Час Земли в разных странах Час Земли — не просто выключение света. Это масштабное событие, которое сопровождается множеством мероприятий, направленных на популяризацию экологичного образа жизни. В Европе, например, акция часто сопровождается флешмобами, концертами при свечах и лекциями о сохранении природы. В Азии, особенно в Китае и Индии, акцент делается на образовательных программах для школьников и студентов. В Африке акция становится поводом для обсуждения проблем засухи и сохранения водных ресурсов. Одной из самых ярких традиций стало отключение подсветки известных архитектурных сооружений. Эйфелева башня в Париже, Колизей в Риме, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро — эти и многие другие достопримечательности погружаются во тьму, чтобы напомнить миру о важности экологии.

Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Час Земли в России Россия присоединилась к акции в 2009 году, и с тех пор Час Земли стал одним из самых массовых экологических событий в стране. Ежегодно к акции подключаются миллионы россиян, а также сотни предприятий и организаций. В Москве и других крупных городах на час отключается подсветка зданий, мостов и памятников. Например, в прошлые годы в темноту погружались Московский Кремль, храм Василия Блаженного и стадион «Лужники». Но Час Земли в России — это не только символические жесты. В рамках акции проводятся экологические фестивали, субботники, лекции и мастер-классы. Особое внимание уделяется просвещению: участникам рассказывают о том, как каждый человек может внести вклад в сохранение природы.

Фото: JÃ�rg Carstensen/dpa / www.globallookpress.com

Как присоединиться к акции и почему это важно Присоединиться к Часу Земли очень просто. Достаточно 22 марта 2025 года, в 20:30 по местному времени, выключить свет и электроприборы на один час.

Интересно Важно помнить, что акция — это не только экономия электричества, но и повод задуматься о своем образе жизни. Важно помнить, что акция — это не только экономия электричества, но и повод задуматься о своем образе жизни.

«При проведении акции не только отключают электричество, но и организовывают субботники. Цель — показать людям, что можно жить при ограниченном количестве света, а также сколько составляет перерасход электричества при его неправильном использовании. В Час Земли никто не выключает холодильники, например, но весь лишний свет, допустим светильники, гасят. Выключают то, без чего можно жить», — рассказал 360.ru сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов. Перерасход электричества сейчас составляет порядка 30-40%, уточнил эколог. Если бы люди рационально пользовались этим ресурсом, то нагрузку на сети можно было бы сократить значительно.