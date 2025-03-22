Час Земли: как одна идея объединила миллионы людей
Эколог Фролов объяснил, почему важно участвовать в акции Час Земли 2025
Каждый год миллионы людей по всей планете на час выключают свет, чтобы напомнить себе и другим о важности заботы о природе. В 2025 году акция «Час Земли» снова пройдет в России и других странах 22 марта, став символом единства в борьбе за сохранение окружающей среды. Как появилось экодвижение и как к нему присоединиться — в материале 360.ru.
Что такое Час Земли и как появилась акция
Час Земли — ежегодная международная экологическая акция, инициатором которой выступил Всемирный фонд дикой природы (WWF). Впервые она прошла в 2007 году в Сиднее, Австралия.
Тогда более двух миллионов жителей города на час выключили свет в своих домах и офисах, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата.
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С тех пор Час Земли превратился в глобальное движение, которое охватывает более 190 стран и сотни миллионов людей.
Как проходит Час Земли в разных странах
Час Земли — не просто выключение света. Это масштабное событие, которое сопровождается множеством мероприятий, направленных на популяризацию экологичного образа жизни.
В Европе, например, акция часто сопровождается флешмобами, концертами при свечах и лекциями о сохранении природы. В Азии, особенно в Китае и Индии, акцент делается на образовательных программах для школьников и студентов. В Африке акция становится поводом для обсуждения проблем засухи и сохранения водных ресурсов.
Одной из самых ярких традиций стало отключение подсветки известных архитектурных сооружений. Эйфелева башня в Париже, Колизей в Риме, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро — эти и многие другие достопримечательности погружаются во тьму, чтобы напомнить миру о важности экологии.
Час Земли в России
Россия присоединилась к акции в 2009 году, и с тех пор Час Земли стал одним из самых массовых экологических событий в стране. Ежегодно к акции подключаются миллионы россиян, а также сотни предприятий и организаций.
В Москве и других крупных городах на час отключается подсветка зданий, мостов и памятников. Например, в прошлые годы в темноту погружались Московский Кремль, храм Василия Блаженного и стадион «Лужники».
Но Час Земли в России — это не только символические жесты. В рамках акции проводятся экологические фестивали, субботники, лекции и мастер-классы. Особое внимание уделяется просвещению: участникам рассказывают о том, как каждый человек может внести вклад в сохранение природы.
Как присоединиться к акции и почему это важно
Присоединиться к Часу Земли очень просто. Достаточно 22 марта 2025 года, в 20:30 по местному времени, выключить свет и электроприборы на один час.
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«При проведении акции не только отключают электричество, но и организовывают субботники. Цель — показать людям, что можно жить при ограниченном количестве света, а также сколько составляет перерасход электричества при его неправильном использовании. В Час Земли никто не выключает холодильники, например, но весь лишний свет, допустим светильники, гасят. Выключают то, без чего можно жить», — рассказал 360.ru сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов.
Перерасход электричества сейчас составляет порядка 30-40%, уточнил эколог. Если бы люди рационально пользовались этим ресурсом, то нагрузку на сети можно было бы сократить значительно.