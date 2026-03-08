Путин подписал закон о запрете на выдачу служивших в ВС России иностранцев

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцев, служивших в российской армии, запретят выдавать другим государствам для уголовного преследования. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Правило будет касаться иностранных граждан, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах и участвовавших в боевых действиях в составе российской армии.

Закон расширил перечень оснований, по которым странам отказывают в выдаче иностранца для уголовного преследования или исполнения приговора. Инициативу правительство внесло в Госдуму 20 ноября. Парламентарии приняли ее в составе пакета законопроектов, разработанных Минюстом.

Другие законопроекты предполагали, что служивших в ВС России иностранцев перестанут выдворять и депортировать, также в отношении них запретят принимать решения об аннулировании ВНЖ, сокращении срока временного пребывания, отказе в выдаче разрешения на работу.