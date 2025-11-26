В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение правил пересечения границы

В Государственную думу поступил законопроект, который предусматривает значительное увеличение штрафов за нарушения в области пересечения государственной границы. Документ разместили в электронной базе парламента.

Инициаторами выступила группа сенаторов, а ранее проект уже получил поддержку правительства России.

Согласно пояснительной записке, предлагается повысить размеры административных штрафов по восьми составам правонарушений, связанных с защитой государственной границы — речь идет о статьях 18.1–18.7 и 18.14 КоАП РФ.

Также документ вносит изменения в статью 3.5 КоАП, расширяя максимальный диапазон штрафов, которые могут назначаться за такие нарушения.

По оценке авторов, реализация законопроекта может приносить федеральному бюджету более 800 миллионов рублей ежегодно за счет увеличения поступлений от штрафов.

Ранее Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, по которым иностранные агенты лишатся налоговых льгот.