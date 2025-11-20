Иноагентов лишили налоговых льгот

Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, по которым иностранные агенты лишатся налоговых льгот. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Теперь для иноагентов ставка НДФЛ будет всегда составлять 30%, они не смогут получить ни освобождения, ни вычеты.

«Те, кто предал нашу страну, не должны получать налоговых льгот. Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере», — подчеркнул Володин.

Ранее, по данным Telegram-канала Shot, певица Земфира* продала автомобиль Mercedes C200 4matic, которым владела с 2016 года и на котором собрала 625 штрафов на сумму свыше 837 тысяч рублей. Предположительно, иномарку оценили в 3,5 миллиона.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.