Парламентская дипломатия способна прорвать антироссийскую блокаду, которую создают вокруг страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, уже через полтора месяца после визита вице-спикера национального совета Словакии Андрея Данко в комитете по международным делам приняли депутата Европарламента от Словакии Любоша Благу.

Парламентская дипломатия снова прорывает антироссийскую блокаду. Любош Блага — смелый и мужественный политик — выступает за возобновление диалога с Россией и трезво оценивает масштаб экономического и политического кризиса в Евросоюзе.

Он отметил, что Блага не боится говорить правду о разрушительных последствиях антироссийского курса европейской политики.

«Уверен, это не последняя наша встреча. Будем ждать Любоша Благу в мае для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Великой Победы», — заключил он, отдельно поблагодарив словацкого депутата за позицию по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне.

Ранее Слуцкий предположил, что уже в ближайшее время может произойти снятие санкций с России. Важное условие — продолжение сближения России и США.