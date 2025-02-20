Депутат Слуцкий допустил отмену санкций в ближайшее время

Глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий дал интервью корреспонденту RT Хассану Нассру. В ходе беседы он прокомментировал вопрос отмены санкций.

Депутат предположил, что уже в ближайшее время может произойти снятие ограничений с России. Важное условие — продолжение сближения России и США. По его словам, при пересмотре логичнее начать с парламентариев.

«Потому что санкции против них противоречат самой природе парламентаризма», — заявил Слуцкий.

На следующем этапе, добавил депутат, следовало бы изучить возможность общего пересмотра санкционной политики как инструмента политического давления.