Депутат Слуцкий допустил отмену санкций в ближайшее время

Глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий дал интервью корреспонденту RT Хассану Нассру. В ходе беседы он прокомментировал вопрос отмены санкций.
Депутат предположил, что уже в ближайшее время может произойти снятие ограничений с России. Важное условие — продолжение сближения России и США. По его словам, при пересмотре логичнее начать с парламентариев.
«Потому что санкции против них противоречат самой природе парламентаризма», — заявил Слуцкий.
На следующем этапе, добавил депутат, следовало бы изучить возможность общего пересмотра санкционной политики как инструмента политического давления.
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