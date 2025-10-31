В Госдуме захотели продавать рыбу по четвергам со скидкой 50%

По его словам, для достижения поставленной президентом Владимиром Путиным цели по увеличению потребления рыбы потребуются нестандартные подходы.

«Проблема острейшая. В нашей морской державе за год начиная с прошлого октября рыба подорожала на 29%! Почти на треть! Цены скачут так, что некогда самый дешевый минтай становится деликатесом», — сказал депутат.

При этом объемы вылова только увеличиваются. Для решения проблемы нужен целый комплекс мер — от регулирования экспорта до логистики. Однако когда их утвердят, все равно остается вопрос о доступности цен. Конкретное решение принимать необходимо уже сейчас.

Миронов напомнил, что в Советском союзе была практика «рыбного дня» по четвергам, когда во всех столовых подавали исключительно блюда из рыбы. Это было связано с нехваткой мясных продуктов и желанием рационально использовать рыбные запасы.

«Разумеется, сейчас нет смысла повторять такую практику, но пусть будет „рыбный четверг“, когда рыба в магазинах будет продаваться с 50% скидкой», — предложил парламентарий.

Он отметил, что выгоду получат не только обычные граждане, но и поставщики, для которых постоянное снижение потребления грозит падением спроса.

Ранее Путин заявил, что россияне едят мало рыбы и морепродуктов. Потребление сейчас составляет около 24 килограммов на человека в год.