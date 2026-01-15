В Госдуме выступили против приезда семей мигрантов в Россию при оргнаборе

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил против того, чтобы с иностранцами, приезжающими работать в Россию в рамках эксперимента по организованному набору, прибывали их семьи. Документ есть в распоряжении 360.ru.

«Теряется сам смысл оргнабора, который как раз состоит в том, чтобы в Россию люди приезжали только на конкретную работу на конкретный срок, а не привозили сюда свои кишлаки и аулы», — объяснил он.

Кроме того, Миронова удивили переходный период в полгода, который депутат считает слишком длинным, и нечетко прописанные меры воздействия на нарушителей. По его мнению, проект нуждается в дальнейшей детальной проработке, в том числе с привлечением ученых и общественников.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил внедрить биометрию для миграционного контроля на все пункты пропуска на российских границах.