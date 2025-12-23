Медведев предложил внедрить биометрию для мигрантов на все границы России

Все пункты пропуска на границах России должны быть оснащены биометрическим оборудование для миграционного контроля. Такое заявление сделал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после посещения аэропорта Шереметьево, видеозапись он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» .

Медведев проверил ход эксперимента по апробации новых правил въезда в страну. Он отметил, что правительство Москвы активно участвует в работе по оснащению биометрическим оборудованием еще 11 пунктов пропуска.

«Естественно, в целом эта задача и эти проекты должны быть масштабированы на все пункты пропуска в стране», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что новые правила въезда призваны совершенствовать систему миграционного контроля.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить правила трудоустройства мигрантов на предприятия, которыми владеют иностранные граждане. По мнению парламентариев, этот законопроект должен решить проблему массового привлечения на работу нелегальных мигрантов в такие компании.