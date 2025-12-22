В Госдуме уволили 15 помощников депутатов после скандала с круглыми столами

В Госдуме уволили 15 помощников депутатов по итогам служебной проверки, связанной с возможной продажей доступа к мероприятиям в парламенте. Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с ситуацией.

Наибольшее число увольнений коснулось команды депутата от ЛДПР Андрея Свинцова — своих должностей лишились 12 его помощников, работавших на общественных началах. Кроме того, договоры разорвали с помощниками депутатов Каплана Панеша (ЛДПР), Розы Чемерис («Новые люди») и Евгения Федорова («Единая Россия») — по одному в каждом случае.

Роза Чемерис подтвердила факт увольнения помощника, уточнив, что приняла это решение самостоятельно. По ее словам, причиной стали «потраченные нервы».

Служебное расследование в Госдуме инициировали на прошлой неделе после обращения депутата Сарданы Авксентьевой («Новые люди»). Она заявила, что обнаружила в Telegram приглашение на круглый стол в нижней палате парламента, в котором указывались расценки за участие. По словам Авксентьевой, сообщение распространяла ассоциация World Entrepreneurs Alliance (WEA). Депутат обратилась в комиссию по регламенту с требованием проверить информацию.

О начале проверки публично сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, упомянув в этом контексте депутатов Свинцова, Чемерис и Панеша, а также помощника Свинцова Никиту Лобанова.

Позднее Андрей Свинцов заявил РБК, что Лобанов был уволен задолго до этих событий. Роза Чемерис, в свою очередь, отметила, что ее помощники не рассылали приглашения на мероприятия, а просьба помочь с оформлением пропуска поступила от «соседей по этажу» — помощников депутата Евгения Федорова. Она уточнила, что речь шла о девушке по имени София Павленко.

Евгений Федоров в ответ сообщил, что знает Павленко, однако помощницей она у него не числилась и появлялась в здании Госдумы лишь пару раз.

В октябре Свинцов назвал себя сторонником масштабной зачистки Сети и предложил сосредоточиться на социальных сетях и различных платформах.