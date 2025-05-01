Депутат Белик: угрозы Зеленского показали, что ВСУ не будут соблюдать перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский фактически отказался от соблюдения перемирия, когда высказал завуалированные угрозы в своем обращении. Такое мнение высказал РИА «Новости» депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Угрозы Зеленского четко показали, что он не собирается соблюдать перемирие на 9 Мая», — заявил депутат.

По его словам, Зеленский жаждет «пиар-победы», так как в действительности дела на фронте у него идут из рук вон плохо. Именно поэтому, считает Белик, украинский лидер позволяет себе подобные провокационные высказывания.

Исходя из этого, парламентарий сделал вывод, что Зеленский не хочет принимать перемирие, которое объявил президент России Владимир Путин в дни празднования 80-й годовщины Победы. Как напомнил RT, оно продлится с 8 по 11 мая.

Депутат отдельно отметил, что для российского народа День Победы — это святой праздник.

Ранее в видеообращении в своем Telegram-канале Зеленский сделал недвусмысленный намек на то, что во время проведения парада в честь 80-летия Победы в Москве ВСУ могут провести ряд провокаций.