Российские военные тремя точными выстрелами из миномета ликвидировали 16 солдат ВСУ в Песчаном Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на командира роты 74-й бригады группировки «Север» Бориса Дамьяновича.

Военный обратил внимание, что штурмовики заняли одно из зданий, куда ВСУ попытались «завести» подкрепление — две группы по 8 человек. Российские бойцы решили нанести удар

«У нас все четко. Миномет пристрелян», — сказал Дамьянович.

Три выстрела из 120-мм миномета уничтожили две группы противника по восемь человек. Благодаря этому ВСУ полностью прекратили попытки вернуть здание.

Накануне стало известно, что российские военные придумали новую стратегию в зоне СВО.