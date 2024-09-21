В Госдуме уточнили, как пройдет осенний призыв в России

Осенний призыв 2024 года в России пройдет по старым правилам, повестки будут отправлять обычным способом. Об этом заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА «Новости» .

«Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось», — сказал он.

По словам депутата, реестр воинского учета сейчас в тестовом режиме. Полноценно он заработает только к январю следующего года.

Единый цифровой реестр воинского учета — это электронная база данных военнообязанных в РФ. У нее есть две части: Реестр воинского учета и Реестр направленных повесток. Информация туда попадает из МВД, ФНС, ФСБ, органов местного самоуправления, работодателей и Росреестра. Для чего это нужно и как будет работать реестр, ранее разобрался 360.ru.