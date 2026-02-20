Глава евродипломатии Кая Каллас — токсичный политик, которого нужно изолировать от здравомыслящих людей. Она похожа на сбежавшую от факира кобру, заявил в беседе с РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Каллас выступила с ультиматумом в адрес России, выдвинув список абсурдных требований якобы для урегулирования конфликта. В частности, глава евродипломатии потребовала вывести российские войска из всех стран бывшего СССР, включая Белоруссию, а также отказаться от признания новых регионов России.

«Каллас снова делает свойственные ей агрессивные выпады, брызжа с трибун ЕС ядовитой слюной в сторону миролюбивой России. Очень напоминает кобру, сбежавшую из холщового мешка утратившего бдительность факира», — заявил Шеремет.

Депутат отметил, Верховный представитель Евросоюза стала смертельно опасной и токсичной для всей Европы, ее нужно изолировать от «здравомыслящих дружелюбных людей».