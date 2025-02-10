В Госдуме создадут рабочую группу для борьбы с мошенниками

Комитет ГД создаст рабочую группу для борьбы с финансовым мошенничеством

Комитет ГД по финансовому рынку решил создать рабочую группу по противодействию финансовому мошенничеству. Об этом заявил председатель комитета Анатолий Аксаков в своем Telegram-канале .

«Мошенники постоянно придумывают новые пути обмана наших граждан. Наша задача — закрывать лазейки для махинаторов», — сказал Аксаков.

По его словам, на этой неделе ГД во II чтении рассмотрит инициативу о периоде охлаждения — отсрочке при выдаче потребительских кредитов.

Предложение подразумевает введение ряда ограничений по операциям с цифровыми картами и обеспечение оперативной передачи данных между банками и кредитной историей.

По мнению Аксакова, такие меры усложнят работу мошенников, которые пытаются убедить жертву взять кредит как можно скорее.

Ранее адвокат Даниил Горьков заявил, что мошенники пользовались тем, что людям слишком легко одобряли кредиты. Он отметил, что практика привлечения банков к ответственности в таких ситуациях не до конца проработана.