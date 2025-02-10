Мошенники воспользовались тем, что раздают кредиты налево и направо

В России множество финансовых организаций могут выдавать кредиты практически не проверяя заемщика. Это дает дополнительные возможности для мошенничества. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Даниил Горьков.

По его словам, низкая эффективность проверки банками транзакций своих клиентов связана с несовершенством способов и методологии проверки. А оформление кредита мошенником очень сложно заметить из-за отсутствия централизованных реестров и баз данных.

При этом практика привлечения банков к ответственности в подобных ситуациях пока в стране не проработана.

«Если вы столкнулись с мошенническими действиями, стоит незамедлительно связаться со службой безопасности конкретного банка и своим адвокатом», — посоветовал Горьков.

Ранее стало известно, что правительство в ближайшее время планирует рассмотреть пакет поправок в несколько законов, которые, по мнению законотворцев, сильно усложнят жизнь кибермошенникам.