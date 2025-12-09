В Госдуме решили законодательно защитить кресты на гербе России

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет в описании российского герба наличие крестов над коронами и державой. Документ есть в распоряжении 360.ru.

Автор инициативы Яна Лантратова объяснила, что отсутствие описания породило практику, при которой кресты с герба исчезали.

«Они затирались, заменялись ромбиками, шариками или точками. Были провокации и со стороны недружественных стран, когда гербы изображали со свастикой или с иными символами», — рассказала депутат.

Проект поддержал и председатель Госдумы Вячеслав Володин, назвавший его приоритетным для парламента. Кроме того, Лантратова заручилась поддержкой крупнейших российских религиозных организаций, в том числе мусульманских, буддистских и иудейских.

Ранее общественники обеспокоились тем, что на гербе на сайте президента России не видно крестов. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал просто масштабировать картинку.