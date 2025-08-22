В Госдуме рекомендовали бедным россиянам переходить на дешевый белок

Недорогое мясо птицы может стать оптимальным источником белка для россиян с невысоким доходом. Такой совет согражданам в эфире «Говорит Москва» дал парламентарий Сергей Лисовский.

Стоимость мяса в России для производителя остается самой низкой среди развитых стран мира. Так, по крайней мере, полагает депутат Лисовский. Опускать цены, по его словам, просто невозможно — заводы потеряют смысл работать.

Поэтому, объяснил парламентарий, гражданам с низким доходом следует переходить на более доступные варианты белка.

В качестве примера депутат назвал мясо птицы, которое, по его словам, является самым дешевым и доступным продуктом среди источников белка.

Росстат отчитывался о том, что курица и без того остается наиболее востребованным мясом у россиян. Стоимость свинины и говядины выше, покупают эти виды продукции реже.

Лисовский до 2020 года входил в Совета Федерации. Затем он перешел на пост заместителя председателя думского Комитета по аграрно-продовольственной политике. В марте 2025 года Лисовский предложил сократить список социально значимых товаров.