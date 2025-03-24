Список товаров с контролируемыми ценами в России предложили сократить

Российскому правительству нужно урезать список социально значимых товаров с контролируемыми ценами, потому что многие из них за 15 лет стали премиальными. С такой инициативой выступил депутат ГД Сергей Лисовский, подробнее об идее он рассказал газете «Известия» .

«Если список социально значимых товаров будет определен максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них», — сказал он.

В списке социально значимых товаров находятся 24 позиции. При скачке цен на любой товар оттуда (более 10% за два месяца) чиновники могут ограничить его стоимость. На практике к таким мерам прибегают нечасто. С 2010 года было только несколько таких случаев: в отношении сахара, гречки и подсолнечного масла.

Лисовский отметил, что 15 лет назад, когда ввели механизм контроля цен, его авторы учитывали опыт СССР: в государстве был дефицит товаров. Теперь времена изменились, и компании, выпускающие премиальные товары, иногда вынуждены продавать их ниже себестоимости.

«Плюс ко всему нужно понимать, что уровень бедности в России ежегодно снижается, а число обеспеченных граждан, готовых тратить средства на более дорогие товары, увеличивается», — сказал депутат.

Например, сейчас в список социально значимых товаров входят почти все виды мяса, в том числе свиные ребрышки, цена на которые может варьироваться до нескольких тысяч рублей за килограмм. Следить за их доступностью для покупателей бессмысленно. Такая же проблема есть и с хлебными изделиями, некоторыми фруктами и другими товарами.

По мнению Лисовского, если список сократить, то вводить ограничения на продукты будет легче. Федеральной антимонопольной службе не придется постоянно договариваться с торговыми сетями о новых способах контроля за ценами.