В Госдуме рассмотрят законопроект о защите русского языка в приоритетном порядке
Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов рассмотрят в Госдуме в приоритетном порядке. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он заявил, что поручил профильному комитету по культуре в подготовить законопроект к рассмотрению в первом чтении.
«Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия», — отметил Володин.
Законопроект предусматривает ограничения в использовании англицизмов и других иностранных слов в публичном пространстве. Из документа следует, что вывески и надписи должны быть на русском языке. В наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов также предлагается использовать русский язык.
Поступающих в российские вузы иностранцев обязали сдавать экзамен по русскому языку. Правительству поручили определить единые требования к уровню владения русским.