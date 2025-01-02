В Госдуме рассмотрят законопроект о защите русского языка в приоритетном порядке

Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов рассмотрят в Госдуме в приоритетном порядке. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин .

Он заявил, что поручил профильному комитету по культуре в подготовить законопроект к рассмотрению в первом чтении.

«Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия», — отметил Володин.

Законопроект предусматривает ограничения в использовании англицизмов и других иностранных слов в публичном пространстве. Из документа следует, что вывески и надписи должны быть на русском языке. В наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов также предлагается использовать русский язык.

Поступающих в российские вузы иностранцев обязали сдавать экзамен по русскому языку. Правительству поручили определить единые требования к уровню владения русским.