В Госдуме рассказали, за что еще смогут лишать приобретенного гражданства России

Депутаты обсудили возможность добавить еще девять статей Уголовного кодекса в перечень оснований для лишения приобретенного российского гражданства. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале .

По его словам, до 23 июля планируется обсудить поправки и выйти на принятие закона. Дополнить его предложили статьями об убийстве, растлении малолетних или вовлечении их в проституцию, преступлениях против половой неприкосновенности, а также организации незаконной миграции.

«Те, кто становятся гражданами России, обязаны соблюдать наши законы», — подчеркнул Володин.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая добавила, что Генпрокуратура, МВД, ФСБ и другие органы поддержали такие поправки и лишать гражданства будут без срока давности.

Ранее из России выслали главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова. Кроме того, его лишили гражданства России.