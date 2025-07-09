Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья выслали из России

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова депортируют из России. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По информации Baza, Ибрагимов должен вылететь в Баку вечерним рейсом «Аэрофлота». Сейчас он, предположительно, находится в аэропорту Шереметьево.

Ибрагимова лишили российского гражданства. Об этом он сообщил изданию Oxu.az, отметив, что через несколько дней приедет в Азербайджан и даст комментарий.

Как сообщил РБК, Ибрагимова лишили гражданства за действия, угрожающие национальной безопасности России. После новостей о лишении Эльшана Ибрагимова гражданства с сайта Общественной палаты Подмосковья убрали информацию о его членстве в Консультативном совете по делам национально-культурных автономий Московской области.

Эльшан Мустафа оглы Ибрагимов родился в 1967 году в селе Мюсюсли Уджарского района Азербайджана. В 1998 году он переехал в Подмосковье, а с 2018 года руководит национально-культурной автономией азербайджанцев Московской области. В 2018 году Эльшан был доверенным лицом губернатора Андрея Воробьева на выборах.