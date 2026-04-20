В Госдуме раскрыли легальный способ получить две выплаты по больничному

Россияне, которые совмещают штатную работу с подработкой, могут получать выплаты по больничному листу сразу от двух работодателей. О правилах начисления таких пособий рассказала ТАСС депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

На двойную оплату могут рассчитывать граждане, у которых одновременно заключены трудовой договор (работа «в штате») и договор гражданско-правового характера (ГПХ или подряд). В этом случае страховое пособие по болезни назначается и выплачивается по каждому месту работы отдельно.

При этом доходы от подработки не учитываются при расчете выплаты на основной работе, и наоборот.Если же человек трудится по нескольким договорам ГПХ у разных заказчиков, ему положена только одна выплата.

В такой ситуации больничный рассчитывается исходя из суммарного заработка со всех проектов. Гражданин сам выбирает, через какую компанию оформить документы на получение денег.

Для получения выплат должно соблюдаться ключевое условие: работодатели или заказчики обязаны были платить за сотрудника страховые взносы в течение всего года.

Общая сумма этих отчислений должна быть не ниже установленного законом минимума. Также право на выплаты по нетрудоспособности сохраняется за родителями в декрете, которые решили официально выйти на подработку.

Оформить больничный может и самозанятый.