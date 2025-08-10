В Госдуме призвали Зеленского «помалкивать в тряпочку»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского, заявившего об отказе на территориальные уступки, «помалкивать в тряпочку». Своим мнением он поделился в разговоре с РИА «Новости» .

«Зеленский так и не дорос до государственного политического деятеля. Его номер шестнадцатый и ему стоит помалкивать в тряпочку, когда у двух политиков, отстаивающих интересы своих государств, проходит диалог о новом геополитическом мироустройстве», — заявил парламентарий.

Шеремет считает, что разговор Путина и Трампа строится вокруг выработки новой системы сдержек и противовесов, способной вернуть мировое сообщество к «прогнозируемому мирному руслу». По его словам, Зеленский ошибается, полагая себя незаменимым, а вопрос Украины на международной повестке является лишь одним из множества острых, но не ключевым.

Встреча президентов Путина и Трампа запланирована на 15 августа в Аляске. На фоне предстоящих переговоров издание Bild назвало следующую неделю судьбоносной для Украины.