В Госдуме призвали выдворять семьи мигрантов, нарушивших российские законы

«Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, по которому родственников мигрантов, совершивших преступление в России, будут выдворять с запретом на обратный въезд. Свою позицию лидер партии Сергей Миронов объяснил в комментарии 360.ru.

«Я убежден, что использование „кланового менталитета“ для борьбы с преступностью в этой среде позволит решить многие застарелые проблемы миграционной политики и снизить уровень преступности в нашей стране», — подчеркнул он.

По мнению парламентария, родственники прекрасно знают, чем занимается их близкий человек, и таким образом фактически укрывают преступление. Деньги на депортацию Миронов предложил выделять из специального фонда, в который каждый приезжий должен будет внести сумму.

Кроме того, лидер эсеров вновь предложил перейти от патентной системы трудоустройства мигрантов к вахтовой, не выделяя мигрантам ни медобслуживания, ни других социальных льгот.

Ранее Федеральная служба безопасности заподозрила, что 35-летний приезжий из Узбекистана и 60-летняя жительница Волгоградской области поженились только ради разрешения на временное пребывание.