В Госдуме призвали увеличить пособия по безработице для предпенсионеров

Люди предпенсионного возраста, у которых нет работы, до момента трудоустройства или выхода на пенсию должны получать повышенные пособия. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, комментируя отклоненный законопроект партии.

По его словам, до четверти работодателей отказывают таким людям в трудоустройстве, несмотря на опыт и послужные списки, поскольку опасаются, что те будут часто уходить на пенсию и станут балластом.

«Зря, конечно, потому что они опытные, ответственные работники, и именно на них держатся многие предприятия», — подчеркнул Миронов.

Сейчас пособие по безработице выплачивается не более 12 месяцев подряд и полутора лет суммарно. По словам депутата, законопроект отклонили, сославшись на то, что на него в бюджете нет денег.

В ответ Миронов предложил отказаться от возврата НДС экспортерам сырья — эту практику он назвал пагубной. По его мнению, этих денег хватило бы даже на то, чтобы вообще не проводить пенсионную реформу.

С 1 февраля в России проиндексируют на 5,6% более 40 пособий и компенсаций, в том числе по безработице.