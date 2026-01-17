В России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций

В России с 1 февраля более 40 пособий и компенсаций проиндексируют на 5,6%

С 1 февраля в России увеличатся размеры выплат более 40 компенсаций и пособий. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

В ведомстве уточнили, что повышение выплат связано с фактическим индексом потребительских цен за предыдущий год.

«Коэффициент индексации составит 1,056, выплаты вырастут на 5,6%», — заявили в Минтруде.

Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 729 тысяч рублей. При рождении второго семья получит дополнительно около 234 тысяч. Сумма увеличится и для тех, кто получили сертификат в прошлые годы.

Если родители на первого ребенка материнский капитал не забирали, то на второго он составит 963 тысячи рублей, то есть на 51 тысячу больше текущего уровня.

При рождении ребенка пособие вырастет до 28,5 тысячи рублей. Выплаты Героям Труда и женщинам со званием «Мать-героиня» составят порядка 76,5 тысячи.

Также проиндексируют выплаты гражданам с инвалидностью и ветеранам, пособие по безработице, по уходу за ребенком и другие меры социальной поддержки.

