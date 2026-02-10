В Госдуме призвали установить прозрачные стандарты цен на недвижимость

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал устанавливать единые прозрачные стандарты информирования о ценах на недвижимость, выведя оттуда скрытые комиссии и обязательные платежи. Документ есть в распоряжении 360.ru.

«Люди должны понимать, сколько стоит квартира без дополнительных накруток продавца, о которых не всегда становится известно даже во время заключения сделки», — подчеркнул депутат.

Среди сопутствующих платежей могут быть бронирование квартиры, платное юридическое сопровождение и другие. Все это, по словам Миронова, идет в обход договора и бьет по кошельку покупателей.

Ранее экономист Василий Танурков рассказал, что один квадратный метр жилья сегодня обойдется россиянину в две средние зарплаты.