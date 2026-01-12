Экономист раскрыл горькую правду о доступности квартир в России

Для покупки квадратного метра жилья россиянину в среднем нужно две зарплаты

Всего один квадратный метр жилья обойдется россиянину примерно в две средние зарплаты. Такую оценку в беседе с РИА «Новости» дал экономист Танурков.

Аналитик пояснил, что уровень доступности жилья в России варьируется в зависимости от региона. Проще всего накопить на «квадрат» жителям Магаданской области, где его цена эквивалентна одной средней зарплате.

Намного тяжелее придется тем, кто решил обзавестись домом на полуострове Крым. Здесь для для аналогичной покупки потребуется отдать три полных месячных дохода.

Традиционно высокими остаются ценники на жилье в Москве и Санкт-Петербурге. В лидеры по этому показателю выбились также Краснодарский край и Татарстан.

Экономисты связывают такой разброс с разницей в уровне оплаты труда и перегретыми рынками недвижимости в курортных и столичных регионах. При этом текущее соотношение цен и доходов сохраняет относительную стабильность в последние несколько лет, несмотря на изменения в ипотечных программах.

