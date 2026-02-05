В Госдуме призвали национализировать коммунальную инфраструктуру

Депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением изъять коммунальные сети у концессионеров и других частников и передать их государству. Документ есть в распоряжении 360.ru.

По его словам, таким образом удастся снизить тарифы на услуги.

«Хватит за счет граждан оплачивать офисы, корпоративы, покупку дорогих машин и обслуживание банковских кредитов, которые частники берут якобы для реконструкции и модернизации сетей. Коммунальных аварий на фоне всех этих ненужных трат меньше не становится», — добавил депутат.

Он назвал такие объекты естественными монополиями и критической инфраструктурой. Кроме того, Миронов напомнил о своем давнем предложении провести общероссийский аудит коммунальной сферы.

С 1 марта в России изменится крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг.