В России с 1 марта изменится срок оплаты ЖКУ

Адвокат Кудерко: с 1 марта оплачивать ЖКУ можно будет до 15 числа

В России с 1 марта изменится крайний срок внесения ежемесячной платы за жилищно-коммунальные услуги. Теперь оплатить квитанции можно будет до 15 числа каждого месяца вместо 10. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Елену Кудерко.

По ее словам, изменения должны синхронизировать оплату коммунальных услуг со сроками перечисления заработной платы. Кудерко напомнила, что по закону выплаты сотрудникам должны перечислять дважды в месяц — с 1 по 15 число и с 16 по последнее число месяца.

«Таким образом, у граждан будет больше времени для планирования бюджета после получения доходов, что должно сократить количество непреднамеренных просрочек», — предположила адвокат.

Новые правила станут обязательными для всех и их не сможет изменить ни управляющая компания, ни решение общего собрания собственников. По оценке Кудерко, мера поможет упорядочить расчеты, снизить административную нагрузку и улучшить взаимодействие между потребителями и поставщиками ЖКУ.

