В Госдуме призвали Лаврова добиться освобождения Дурова во Франции

Даванков обратился к Лаврову насчет освобождения Дурова, задержанного во Франции

Фото: РИА «Новости»

Вице-спикер ГД Владислав Даванков направил обращение главе МИД России Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения основателя Telegram Павла Дурова, которого задержали во Франции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сейчас его нужно вытаскивать. Призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из-под стражи», — написал он.

Кроме того, Даванков предложил сделать все возможное, чтобы переместить Дурова на территорию России и ОАЭ, если французская сторона откажется освободить бизнесмена.

Ранее стало известно, что Павлу Дурову грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в терроризме и отмывании денег. Его задержали в аэропорту Ле Бурже во Франции. На имя предпринимателя выписали ордер, потому что он отказался сотрудничать с силовиками, что автоматически сделало его соучастником ряда преступлений.

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