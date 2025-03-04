Юрист Славнов раскритиковал штрафы за превышение средней скорости

Автоюрист Дмитрий Славнов указал на неэффективность штрафов за превышение средней скорости. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, камеры фиксации нарушений обычно устанавливаются на опасных участках дорог, где чаще всего происходят аварии.

«А брать, например, 20-километровый участок дороги и говорить, что где-то здесь водитель нарушил или на протяжении него водитель нарушил (правила ПДД. — прим. ред.), — это неправильно», — высказался юрист.

Специалист пояснил, что на трассе водитель может разогнаться, а затем остановиться на заправочной станции, из-за чего уменьшается средняя скорость. В этой связи Славнов призвал фиксировать нарушения на конкретных территориях.