Юрист Славнов раскритиковал штрафы за превышение средней скорости
Автоюрист Дмитрий Славнов указал на неэффективность штрафов за превышение средней скорости. Об этом сообщил RT.
По словам эксперта, камеры фиксации нарушений обычно устанавливаются на опасных участках дорог, где чаще всего происходят аварии.
«А брать, например, 20-километровый участок дороги и говорить, что где-то здесь водитель нарушил или на протяжении него водитель нарушил (правила ПДД. — прим. ред.), — это неправильно», — высказался юрист.
Специалист пояснил, что на трассе водитель может разогнаться, а затем остановиться на заправочной станции, из-за чего уменьшается средняя скорость. В этой связи Славнов призвал фиксировать нарушения на конкретных территориях.