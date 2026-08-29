В Госдуме предупредили об опасности соцрекламы от иноагентов перед выборами

Социальная реклама в руках иноагентов может стать инструментом вражеской пропаганды, особенно в предвыборный период. Об этом сообщил председатель думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев .

С 1 сентября в России вступает в силу запрет на распространение социальной рекламы на информационных ресурсах иноагентов. Им также запретят быть рекламодателями.

По словам Пискарева, под видом привлечения внимания к социальным проблемам недобросовестные лица могут пытаться дискредитировать выборы и продвигать нужные им политические силы.

«Теперь за игнорирование этого запрета нарушителям будет грозить административная и уголовная ответственность», — добавил политик.

Депутат назвал эти меры необходимыми для защиты электорального суверенитета страны.

Выборы в Государственную думу пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Всего на них зарегистрировались 4436 кандидатов.