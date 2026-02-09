В Госдуме предложили запретить оценку застройщиков с помощью ИИ

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с призывом запретить оценивать добросовестность подрядчиков в сфере ИЖС с помощью искусственного интеллекта. Документ есть в распоряжении 360.ru.

По словам депутата, к нему часто обращаются пострадавшие от нечистоплотных застройщиков, исполнившие свою часть обязательств, но оставшиеся без жилья и вынужденные платить по кредитам.

«Аккредитация подрядчиков и застройщиков ИЖС проводилась без оценки рисков, проверки деловой репутации, компетенций и подтвержденного опыта выполнения работ», — подчеркнул Миронов.

Он попросил ФАС проверить все аккредитации на соответствие требованиям законодательства.

Ранее Миронов предложил создать реестр обманутых дольщиков в сфере ИЖС и оказать им поддержку.