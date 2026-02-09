В Госдуме предложили запретить оценку застройщиков с помощью ИИ
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с призывом запретить оценивать добросовестность подрядчиков в сфере ИЖС с помощью искусственного интеллекта. Документ есть в распоряжении 360.ru.
По словам депутата, к нему часто обращаются пострадавшие от нечистоплотных застройщиков, исполнившие свою часть обязательств, но оставшиеся без жилья и вынужденные платить по кредитам.
«Аккредитация подрядчиков и застройщиков ИЖС проводилась без оценки рисков, проверки деловой репутации, компетенций и подтвержденного опыта выполнения работ», — подчеркнул Миронов.
Он попросил ФАС проверить все аккредитации на соответствие требованиям законодательства.
Ранее Миронов предложил создать реестр обманутых дольщиков в сфере ИЖС и оказать им поддержку.