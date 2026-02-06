Реестр обманутых дольщиков в сфере ИЖС хотят создать в России: детали проекта
Миронов: обманутым дольщикам в сфере ИЖС нужно дать господдержку
Партия «Справедливая Россия» потребовала предоставить государственную поддержку обманутым дольщикам в сфере ИЖС. Председатель политического объединения Сергей Миронов внес законопроект на рассмотрение Госдумы.
«Предлагаем создать федеральный реестр пострадавших от мошенников в ИЖС, сохранить для них льготную ставку по ипотеке и предоставить госпомощь для скорейшего погашения кредита», — сообщил лидер партии.
Минстрой оценил количество пострадавших за 2023–2024 годы почти в 11 тысяч человек, однако по официальным оценкам их число минимум вдвое больше.
Среди них — многодетные семьи, инвалиды, родственники участников СВО, и всем им нужна помощь. Депутаты предложили создать государственный электронный реестр потерпевших от мошенников в сфере ИЖС.
«Гражданам, включенным в этот реестр, предлагаем сохранить льготную ипотеку, за счет госсредств компенсировать часть расходов на строительство дома и предоставить субсидию на погашение части основного долга перед банком», — добавил Миронов.
Обманутые россияне не знают, куда обращаться со своей проблемой, поэтому «Справедливая Россия» предложила создать механизм поддержки пострадавших дольщиков в сфере ИЖС.