Реестр обманутых дольщиков в сфере ИЖС хотят создать в России: детали проекта

«Предлагаем создать федеральный реестр пострадавших от мошенников в ИЖС, сохранить для них льготную ставку по ипотеке и предоставить госпомощь для скорейшего погашения кредита», — сообщил лидер партии.

Минстрой оценил количество пострадавших за 2023–2024 годы почти в 11 тысяч человек, однако по официальным оценкам их число минимум вдвое больше.

Среди них — многодетные семьи, инвалиды, родственники участников СВО, и всем им нужна помощь. Депутаты предложили создать государственный электронный реестр потерпевших от мошенников в сфере ИЖС.

«Гражданам, включенным в этот реестр, предлагаем сохранить льготную ипотеку, за счет госсредств компенсировать часть расходов на строительство дома и предоставить субсидию на погашение части основного долга перед банком», — добавил Миронов.

Обманутые россияне не знают, куда обращаться со своей проблемой, поэтому «Справедливая Россия» предложила создать механизм поддержки пострадавших дольщиков в сфере ИЖС.