В Госдуме предложили запретить мигрантам заводить больше одной банковской карты

Мигрант в России должен иметь возможность пользоваться только одним счетом только в одном банке. Об этом заявил в интервью ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Сейчас что происходит? Пришел в один банк, открыл банковский счет, отдал карту, в другой банк. Десять банков прошел, десять карточек отдал», — рассказал он.

Кроме того, Луговой предложил открывать счета в банках для иностранцев только по загранпаспортам и обязать приезжих становиться на налоговый учет, даже если они посещают Россию как туристы.

Ранее группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким предложила дать регионам право самим определять численность трудовых мигрантов, вплоть до полного их запрета.